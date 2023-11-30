Семью с загадочной болезнью сравнивают с пришельцами: как она выглядит и симптомы (фото)

Пять из 12 братьев и сестер страдают одинаковыми странными симптомами.
Семью окрестили инопланетянами после того, как странное состояние оставило у них отечные и изуродованные лица.
Об этом пишет Daily Star.
У пятерых из 12 братьев и сестер широко расставлены глаза, развеяны скулы, шишки на носу и плохое состояние зубов. Как ни странно, семь других братьев и сестер не пострадали.
Эксперты в области здравоохранения ломают головы, не понимая, что вызвало странные симптомы у Исайаса, Грасиозы, Пресезы, Антонио и Мигелины Баутистов. Пятеро были такими с детства.
Уродство заставило их столкнуться с насмешками, жестокостью и даже заявлениями о том, что они пришельцы. Исайас поделился: "Однажды мы даже начали в это верить. Люди говорили, что мы такие, инопланетяне. Позже мы нашли добрых людей, которые сказали нам: "Нет, вы люди".
Кроме деформаций лиц, братья и сестры также страдают головной болью, затрудненным дыханием, головокружением и болью в теле. Они родом из бедной семьи из небольшого поселения Хинова де Сан Хуан, Доминиканская Республика.
Несмотря на то, что они отчаянно нуждаются в работе, они с трудом находят ее, поскольку работодатели дискриминируют их из-за внешности. Они также вовсю пытались поставить диагноз своего заболевания, которое, как подозревают медики, является леонтиазом, но не смогли дать им однозначного ответа.
Леонтиаз, часто называемый синдромом львиной морды, представляет собой разрастание черепных и лицевых костей, что приводит к львиному внешнему виду. Невролог доктор Франли Васкес описывает это заболевание как "очень редкое, которого во всем мире зарегистрировано менее 40 случаев".
Он добавил, что "у больных пациентов наблюдается накопление кальция в костях лица и черепа". Бесконтрольный рост лицевых костей братьев и сестер Баутиста может сильно сдавливать нервы, что приводит к слепоте, нарушениям слуха, умственным нарушениям и другим невзгодам.
В действительности доктор Васкес считает невероятным, что братья и сестры все еще живы. Он сообщил местным СМИ: "К сожалению, лечения этой болезни не существует; лечение направлено на улучшение симптомов".
Единственный существующий метод лечения заключается в обнажении разросшейся кости и ее откалывании или полном иссечении, где это возможно. Братья и сестры Баутиста ищут пожертвования, борясь за диагностику и лечение.
Напомним, 75-летняя женщина заявила, что уже полвека ничего не ест. Она употребляет только воду и безалкогольные напитки.
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