Семью с загадочной болезнью сравнивают с пришельцами: как она выглядит и симптомы (фото)

Семью окрестили инопланетянами после того, как странное состояние оставило у них отечные и изуродованные лица.

Об этом пишет Daily Star.

У пятерых из 12 братьев и сестер широко расставлены глаза, развеяны скулы, шишки на носу и плохое состояние зубов. Как ни странно, семь других братьев и сестер не пострадали.

Эксперты в области здравоохранения ломают головы, не понимая, что вызвало странные симптомы у Исайаса, Грасиозы, Пресезы, Антонио и Мигелины Баутистов. Пятеро были такими с детства.

Семья с загадочной болезнью / Фото: Jam Press

Уродство заставило их столкнуться с насмешками, жестокостью и даже заявлениями о том, что они пришельцы. Исайас поделился: "Однажды мы даже начали в это верить. Люди говорили, что мы такие, инопланетяне. Позже мы нашли добрых людей, которые сказали нам: "Нет, вы люди".

Кроме деформаций лиц, братья и сестры также страдают головной болью, затрудненным дыханием, головокружением и болью в теле. Они родом из бедной семьи из небольшого поселения Хинова де Сан Хуан, Доминиканская Республика.

Семья с загадочной болезнью / Фото: Jam Press

Несмотря на то, что они отчаянно нуждаются в работе, они с трудом находят ее, поскольку работодатели дискриминируют их из-за внешности. Они также вовсю пытались поставить диагноз своего заболевания, которое, как подозревают медики, является леонтиазом, но не смогли дать им однозначного ответа.

Семья с загадочной болезнью / Фото: Jam Press

Леонтиаз, часто называемый синдромом львиной морды, представляет собой разрастание черепных и лицевых костей, что приводит к львиному внешнему виду. Невролог доктор Франли Васкес описывает это заболевание как "очень редкое, которого во всем мире зарегистрировано менее 40 случаев".

Он добавил, что "у больных пациентов наблюдается накопление кальция в костях лица и черепа". Бесконтрольный рост лицевых костей братьев и сестер Баутиста может сильно сдавливать нервы, что приводит к слепоте, нарушениям слуха, умственным нарушениям и другим невзгодам.

Семья с загадочной болезнью / Фото: Jam Press

В действительности доктор Васкес считает невероятным, что братья и сестры все еще живы. Он сообщил местным СМИ: "К сожалению, лечения этой болезни не существует; лечение направлено на улучшение симптомов".

Единственный существующий метод лечения заключается в обнажении разросшейся кости и ее откалывании или полном иссечении, где это возможно. Братья и сестры Баутиста ищут пожертвования, борясь за диагностику и лечение.

Напомним, 75-летняя женщина заявила, что уже полвека ничего не ест. Она употребляет только воду и безалкогольные напитки.

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