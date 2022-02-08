Семью выгнали из дома: женщина со старшим ребенком на руках родила в коллекторе

Семью выгнали из дома: женщина со старшим ребенком на руках родила в коллекторе

У нее начались преждевременные роды.

В Дзержинске Нижегородской области (Россия) 38-летняя женщина родила в коллекторе теплосети.

Роженица спустилась туда вместе с первым ребенком — двухлетним сыном. Пока женщина рожала, ее сожитель находился наверху, сообщает Mash .

После того, как на место прибыли экстренные службы и отца ребенка доставили в полицию, он рассказал, что его с женой выгнали из дома.

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В свою очередь глава пресс-службы управления ГО и ЧС в Нижегородской области Олег Зуев рассказал, что сигнал в экстренные службы поступил 7 февраля в 22:55. Через пять минут спасатели уже были на месте, пишет Znak.com

По словам Зуева, женщина вместе с сожителем и ребенком жила в коллекторе, у нее начались преждевременные роды.

После того, как семью подняли из коллектора, отца семейства доставили в полицию, двухлетнего малыша — в городскую больницу, а мать с младенцем — в перинатальный центр. Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя удовлетворительно.

Напомним:

В Ровенской области 24-летняя девушка родила по дороге в больницу в карете "скорой". Несмотря на сложные роды, мать и ребенок хорошо чувствуют себя.

В Ровенской области женщина родила младенца в карете скорой | Новости Украины

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