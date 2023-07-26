Сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

130 членов Сената Италии высказались за резолюцию, против не высказался ни один.

Итальянские сенаторы признали Голодомор, а именно, тот факт, что в 1932-1933 годах СССР во главе с Иосифом Сталиным "намеренно спровоцировал голод, повлекший миллионы смертей, преимущественно крестьян и мелких землевладельцев", среди гражданского населения Украины.

Об этом говорится в резолюции.

Резолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали 130 членов Сената Италии, против не высказался ни один, еще четыре воздержались во время голосования.

"Память о Голодоморе и советских преступлениях против украинского народа приобретает еще большее значение сегодня в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность", – говорится в документе.

Этот документ обязывает Сенат Италии признать Голодомор геноцидом с принятием какой-либо дальнейшей инициативы по согласованию с Палатой депутатов, правительством, европейскими и международными институтами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал принятие резулюции и назвал это важным шагом, который "восстанавливает историческую справедливость, чествует миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида".

Между тем, украинский генеральный прокурор Андрей Костин объяснил, почему нужно создать Специальный международный трибунал для главы Кремля Путина и его ближайшего окружения.

Также в Германии сообщили, есть ли возможность переговоров с кремлевским диктатором.

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