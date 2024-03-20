Сенат Канады одобрил обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Сенат Канады принял в третьем чтении законопроект, которым имплементируется модернизированное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA).

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Обновленное соглашение было подписано 22 сентября 2023 года во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву.

В феврале этого года Палата общин парламента Канады поддержала соглашение большинством голосов и направила его в Сенат для утверждения.

Соглашение нуждается в одобрении генерал-губернатора Канады, который должен завершить процедуру ратификации CUFTA в Канаде.

"Модернизированное Соглашение о свободной торговле, включающее разделы по цифровой торговле, финансовым услугам и защите инвестиций, станет важным инструментом содействия украинским компаниям в выходе на канадский рынок и участия канадских компаний в восстановлении", — отметила Юлия Ковалив.

Напомним, в Канаде допускается размещение своих войск в Украине, но назвали условие.

Читайте также ведущие новости дня: