Сенат США может 7 февраля проголосовать за законопроект о пакете международной помощи для Украины

Она также подтвердила информацию о распределении средств для поддержки нашего государства.

Сенат США может 7 февраля проголосовать за законопроект о пакете международной помощи, в том числе и для Украины.

Об этом на своей странице в соцсети написала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Обнародование законопроекта делает возможным анонсированное накануне лидером демократов в Сенате Чаком Шумером голосование 5 февраля за прекращение дебатов по законодательному инструменту (legislative vehicle) для пакета международной помощи и миграционной реформы, а 7 февраля – голосование уже за сам пакет", — отметила Оксана Марка.

Она также подтвердила информацию о распределении средств на поддержку нашего государства, которая предусматривает выделение 60 миллиардов долларов.

Напомним, что Наев анонсировал появление в Украине истребителей F-16 с ракетами на 300-500 км.

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