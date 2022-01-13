Сенат США не поддержал санкции против российского газопровода "Северный поток-2"

Законопроект республиканца Теда Круза не получил нужного количества голосов.

В четверг, 13 января, в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2", предложенный сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом.

Об этом сообщает Reuters.

Для одобрения законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы" требовалась поддержка как минимум 60 сенаторов из 100.

В своем выступлении на трибуне парламента сенатор Тед Круз заявил, что его законопроект о санкциях против компаний, участвующих в газопроводе "Северный поток-2" является лучшим способом удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.

Он сказал, что Россия хочет, чтобы газопровод был завершен и она могла использовать его как палку против Европы и "стереть Украину с карты".

По его словам, единственная причина, почему Россия не захватила всю Украину, когда она совершила вторжение в Крым в 2014 году, заключалась в том, что она хотела построить газопровод "Северный поток-2”. Тед Круз подчеркнул, что его законопроект не повредит трансатлантическим отношениям, поскольку Европарламент проголосовал против газопровода.

В то же время представители демократов выступили против. Сенатор Джин Шахин сказала, что разделяет обеспокоенность угрозой России для Восточной Европы и выступает против газопровода. Но, по ее мнению, такой законопроект не остановит "Северный поток-2", а лишь повредит трансатлантическим отношениям.

Сенатор Крис Мерфи поддержал свою коллегу по партии и добавил, что Россия может легко обойти санкции посредством правовых изменений в отношении компаний, работающих на газопроводе.

Законопроект предусматривал введение санкций в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также ряд их работников в течение 15 дней после его принятия.

Напомним, ранее Государственный департамент США выразил обеспокоенность введением санкций против "Северного потока-2" на уровне закона, который проталкивает сенатор-республиканец Тед Круз, поскольку он может взорвать единый фронт мер в ответ на вероятную агрессию России против Украины.

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