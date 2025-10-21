ТСН в социальных сетях

Мир
183
1 мин

Сенат США одиннадцатый раз заблокировал временное финансирование правительства

Сенатские демократы уже в одиннадцатый раз отклонили республиканский законопроект о краткосрочном финансировании, оставив правительство США в состоянии длительного шатдауна.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Сенат США

Сенат США / © Unsplash

В США продолжается политическое противостояние вокруг бюджетного финансирования . Как сообщает Politico , демократы в Сенате в понедельник снова заблокировали очередную республиканскую попытку принять краткосрочную резолюцию, которая временно возобновила бы работу правительства. Это уже одиннадцатое такое голосование, которое не получило поддержки.

Республиканское большинство в Палате представителей продвигает вариант временного финансирования без дополнительных социальных программ. Демократы же настаивают на включении продления ключевых медицинских субсидий и заявляют, что не поддержат ни один законопроект, не содержащий этих гарантий.

Задержка с принятием резолюции означает дальнейшее продление шатдауна — частичное прекращение работы федерального правительства. Переговоры между лидерами фракций продолжаются, однако политический консенсус до сих пор не достигнут.

Мы ранее информировали, что Зеленский сказал, влияет ли шатдаун в США на доставку оружия Украине .

