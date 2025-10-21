Сенат США одиннадцатый раз заблокировал временное финансирование правительства

Сенат США / © Unsplash

В США продолжается политическое противостояние вокруг бюджетного финансирования . Как сообщает Politico , демократы в Сенате в понедельник снова заблокировали очередную республиканскую попытку принять краткосрочную резолюцию, которая временно возобновила бы работу правительства. Это уже одиннадцатое такое голосование, которое не получило поддержки.

Республиканское большинство в Палате представителей продвигает вариант временного финансирования без дополнительных социальных программ. Демократы же настаивают на включении продления ключевых медицинских субсидий и заявляют, что не поддержат ни один законопроект, не содержащий этих гарантий.

Задержка с принятием резолюции означает дальнейшее продление шатдауна — частичное прекращение работы федерального правительства. Переговоры между лидерами фракций продолжаются, однако политический консенсус до сих пор не достигнут.

