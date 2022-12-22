Сенат США одобрил бюджет на 2023 год с рекордными $45 млрд для Украины и союзников по НАТО — СBS

Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден.
В четверг, 22 декабря, Сенат США одобрил законопроект о государственных расходах в размере 1,7 трлн долларов, из которых почти 45 млрд долларов будет выделено для поддержки Украины и союзников по НАТО.
Об этом сообщает информационное агентство CBS News.
По информации издания, законопроект был принят верхней палатой – 68 против 29, легко преодолев порог в 60 голосов. Лидеры Сената и Палаты представителей планируют направить законопроект президенту США Джо Байдену на подпись до конца недели.
В среду, 21 декабря, когда с визитом в США находился украинский президент Владимир Зеленский, лидер сенатского большинства Чак Шумер подтолкнул Сенат к быстрым действиям и предостерег от замедления процесса.
"Это впечатляющий результат для участников переговоров от Республиканской партии и, что более важно, это результат, который действительно нужен нашей стране, чтобы продолжать помогать Украине и другим друзьям, чтобы не вводить инноваций и не конкурировать с Россией и Китаем, и сохранить наших отважных мужчин и женщин в униформе, оснащенных лучшим обучением, инструментами и технологиями, которые когда-либо видел мир", — прокомментировал лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.
Напомним, в Конгрессе США также поддержали поправку к закону о передаче активов России в помощь Украине.
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