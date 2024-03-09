Сенат США одобрил временное финансирование правительства: документ будет действовать до 30 сентября

За проголосовало 75 членов верхней палаты Конгресса, 22 высказались против.

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о выделении средств на работу некоторых федеральных ведомств до 30 сентября — конца финансового года 2024 года.

Об этом информирует The Hill.

В сообщении указывается, что данный законопроект поддержали 75 членов верхней палаты Конгресса, 22 высказались против. Ранее этот документ был принят Палатой представителей.

Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден. Это позволит избежать приостановки работы федерального правительства (шатдауна) из-за прекращения финансирования.

Всего на работу ведомств было выделено сумму более 460 миллиардов долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал громкое заявление о войне, России и Трампе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме думают о военной помощи Украине из бюджета армии США, пока Конгресс тормозит.

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