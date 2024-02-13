Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении помощи Украине: что будет дальше

Теперь законопроект отправляется в Палату представителей.

Во вторник, 13 февраля, Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине.

Об этом стало известно по трансляции заседания Сената.

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Теперь законопроект отправляется в Палату представителей, однако спикер палаты Майк Джонсон намекнул, что не вынесет проект на голосование, если он пройдет через Сенат.

Следует заметить, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал текст законопроекта, которым предусматривается помощь Украины, поскольку "законопроект Сената о внешней помощи умалчивает о самой важной проблеме, стоящей перед нашей страной", имея в виду пограничную политику страны, пишет издание The Hill.

ТСН.ua ранее сообщал, что известно о голосовании в Сенате и что говорят об Украине.

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