Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине

Инициативу поддержали 64 законодателя, 19 высказались против.
Сенат Соединенных Штатов проголосовал за начало дебатов по законопроекту о помощи в размере $95 миллиардов для Украины, Израиля и Тайваня.
Голосование состоялось в ночь на субботу по киевскому времени, передает Укринформ.
В сообщении указывается, что инициативу поддержали 64 законодателя, 19 высказались против. Еще 17 сенаторов не участвовали в голосовании. Для принятия решения было необходимо не менее 60 голосов сенаторов.
Издание сообщает, что процесс рассмотрения и принятия законопроекта в Сенате перешел в следующую фазу, когда законодатели могут предлагать поправки и проводить дебаты вокруг них.
Лидер демократического большинства Чак Шумер обратился к республиканцам с призывом продемонстрировать конструктивный подход в дальнейшем процессе.
"Я надеюсь, что наши коллеги-республиканцы смогут работать с нами, чтобы достичь согласия относительно поправок, чтобы мы могли быстрее продвигать этот законопроект", — подчеркнул Шумер.
Он добавил, что демократы готовы рассматривать "правильные и оправданные поправки" и отметил, что работа Сената будет продолжаться до тех пор, пока не будет сделано все.
Сенаторы будут работать над законопроектом в течение выходных.
Напомним, ранее сообщалось, что госпожа посол Украины в США Маркарова заявила, что Украине критически не хватает военной техники, заканчиваются ракеты.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США достаточно средств для обучения украинских пилотов на F-16.
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