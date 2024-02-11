Сенат США приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию законопроекта HR 815 о международной помощи, включающем Украину.

Об этом сообщила госпожа Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"67 сенаторов, при 60 необходимых, поддержали решение об остановке дебатов по замене оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, ранее предложенный сенатором П.Мюррей (Д) (сенатор Патти Мюррей, временная президент Сената США — ред.), против проголосовали 27 сенаторов ", — сообщила Маркарова.

Следующим процедурным шагом, по словам Оксаны Маркаровой, есть голосование за утверждение замены текста. Здесь нужен 51 голос.

Голосование может состояться не ранее чем через 30 часов с момента прекращения прений, то есть понедельника 12 февраля 2024 года.

"Перед голосованием сегодня Сенат отклонил ходатайство сенатора М.Ли (Р) (американский сенатор-республиканец Майк Ли — ред.), являющегося сторонником изоляционизма, о пересмотре решения по рассмотрению HR 815, которое могло остановить дальнейшее разбирательство. При необходимых 51 это решение поддержало 40 сенаторов", — сообщила Маркарова.

Напомним, накануне Сенат США проголосовал за продвижение законопроекта на один шаг в ряде предварительных голосований.

ТСН.ua уже сообщал, что известно о голосовании в Сенате и что говорят об Украине.

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