Сенат США принял оборонный бюджет: что будет с финансированием Украины

Сенат США поддержал оборонный закон / © Associated Press

Реклама

Сенат Соединенных Штатов окончательно поддержал ежегодный закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA), определяющий оборонную политику страны и финансирование военных программ на сумму около 900 млрд долларов. Документ был принят убедительным большинством — 77 голосов «за» против 20, после чего его передали на подпись президенту США Дональду Трампу.

Об этом говорится в сообщении CNN.

Ключевым пунктом для Украины стало закрепление 800 млн. долларов в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI). Финансирование рассчитано на два года — 2026 и 2027, по 400 млн долларов ежегодно, и будет направлено на закупку вооружения и военных способностей.

Реклама

Как сообщает CNN, оборонный закон также содержит положения, ограничивающие возможность резкого сокращения американских войск в Европе — численность контингента не может быть менее 76 тысяч человек. Отдельно предусмотрено 175 млн. долларов для стран Балтии с целью усиления региональной безопасности.

Сколько получат союзники США в других регионах мира

Значительная часть бюджета направлена на поддержку союзников США, в частности:

1 млрд долларов выделяется Тайваню,

1,5 млрд долларов — Филиппинам,

гарантируется и полное финансирование израильских систем противовоздушной обороны Iron Dome и David’s Sling.

Документ также предусматривает повышение денежного довольствия американских военнослужащих на 3,8%, а еще отмену устаревших разрешений на применение военной силы против Ирака, принятых в 1991 и 2002 годах.

Отдельным пунктом NDAA возобновляет поддержку программ по поиску и возвращению украинских детей, незаконно вывезенных Россией. Это решение явилось ответом на предыдущее сокращение финансирования соответствующих инициатив.

Реклама

Ранее оборонный бюджет был одобрен Палатой представителей США, что открыло путь к его окончательному вступлению в силу после подписи президента.

Напомним, в Украине президент Владимир Зеленский уже подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, который 3 декабря приняла Верховная Рада. Документ поддержали 257 депутатов. Из них — только 193 представителя «монобольшинства».

В них предусматривается повышение выплат педагогам, медикам и работникам социальной сферы. Не забыли парламентарии и о себе, втрое увеличив депутатский фонд. Однако денег на увеличение зарплат военным в государственной казне пока не нашлось.