Сенат США принял рекордный оборонный бюджет-2023: сколько получит Украина

Американский Сенат 15 декабря одобрил законопроект с рекордным оборонным бюджетом в 858 млрд долларов на 2023 год. Документ направили на подпись президенту Джо Байдену.

Об этом пишет The Hill.

Документ предусматривает выделение на оборону на 45 млрд долларов больше, чем предусматривал бюджет Байдена, который его администрация подавала в официальном запросе Конгрессу. "Закон о санкционировании национальной обороны" (NDAA) был принят подавляющим двухпартийным большинством: 83 голоса "за", а 11 — "против".

Отмечается, что оборонный бюджет включает $817 миллиардов на расходы Министерства обороны и $30 миллиардов Министерству энергетики.

Проект закона также предусматривает военную помощь другим странам. В частности, 800 млн долларов предназначено для Украины. Также предполагается, что 6 млрд долларов пойдет на Европейскую инициативу сдерживания, начатую в 2014-м после аннексии РФ Крыма.

Также в новом документе зафиксировано продолжение запрета на сотрудничество США с агрессором Россией в военной сфере на пять лет. Теперь проект должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним, два американских законодателя, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. В тексте отмечается, что нарушения Устава ООН подвергают сомнению право России на постоянное членство в Совбезе.

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