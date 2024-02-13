Сенат США проголосовал за продолжение поддержки Украины: реакция Зеленского

В США проголосовали за продление поддержки Украины. Ради этого решения мы очень многое работали.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Решение, которого ожидали не только мы, но и многие другие народы, в частности в Европе. Мир, ожидающий, что американское лидерство и дальше будет твердым и будет помогать защищать жизнь и беречь свободу. Это действительно придает уверенности и мотивации", — акцентировал он. .

Это был первый шаг, продолжил президент, а дальше – Палата представителей, голосование конгрессменов там. Ожидаем положительного решения и надеемся на принципиальную поддержку.

На своей странице в Twitter Зеленский поблагодарил Чака Шумера, Митчу Макконнеллу и всех сенаторов США, которые поддержали продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас огромное значение.

"Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это значит, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну", – утверждает украинский лидер.

По его словам, американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что приведет к большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира.

Напомним, во вторник, 13 февраля, Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект, включающий $60 млрд помощи Украине.

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