Сенат США снова не смог остановить шатдаун

В США не смогли остановить шатдаун

В США верхняя палата Конгресса не смогла принять ни одну из резолюций, которые могли бы прекратить шатдаун правительства.

Причиной стал спор между демократами и республиканцами по поводу налоговых льгот для уязвимых слоев населения, сообщает Укринформ.

Первым на голосование вынесли не набравший необходимого большинства законопроект демократов: 45 голосов «за» против 50 «против».

После этого Сенат пытался поддержать республиканскую версию законопроекта, принятую ранее Палатой Представителей, но она не получила достаточного количества голосов — 52 против 42. Для принятия решения необходимо не менее 60 голосов.

Демократы настаивают на включении во временное финансирование продления налоговых льгот, предусмотренных Законом о доступной медицинской помощи, для наиболее уязвимых групп населения. Республиканцы остаются категорически против этого положения.

В понедельник президент США Дональд Трамп предупредил, что госслужащих, не поддерживающих подходы MAGA, могут увольнять массово.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за шатдауна в США есть определенные вызовы, но поставки оружия Украине не заблокированы.

Мы ранее информировали, что правительство Соединенных Штатов впервые за семь лет приостановило работу.