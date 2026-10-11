Сенат выступил против Трампа: президента США обвинили в нарушении закона из-за российского дизеля

Конгресс США / © Associated Press

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Семь сенаторов США от обеих партий обвинили администрацию Дональда Трампа в нарушении закона 2022 года, запрещающего импорт российских энергоносителей. Причиной стало решение разрешить ввоз в США дизельного горючего из России.

Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов, которое возглавила старшая демократка в Комитете Сената по иностранным делам Джин Шахин.

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Заявление американских сенаторов. / © Фото из открытых источников

Сенаторы напомнили, что Конгресс еще в 2022 году прямо запретил импорт российских энергоносителей, чтобы американские деньги не финансировали войну России против Украины.

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«Конгресс четко заявил: США не должны импортировать нефть из России, пока она не прекратит агрессию против Украины и угрозы нашим союзникам по НАТО», — говорится в заявлении.

По словам сенаторов, решение Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит этому закону.

Они также заявили, что администрация не провела консультации с Конгрессом и не предоставила предусмотренное законом обоснование такого решения.

"Соединенные Штаты не должны давать Путину финансовый спасательный круг, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских", - подчеркнули сенаторы.

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Они призвали администрацию Трампа немедленно отменить решение о разрешении импорта российского дизеля.

Что известно о дизельном соглашении Трампа с Путиным

Ранее Дональд Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного горючего в США и мировой рынок. По его словам, Россия должна поставить свыше 300 тысяч тонн дизеля сразу, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а затем возможны дополнительные партии.

Для реализации соглашения администрация США на время ослабила санкционные ограничения на российский дизель. По сообщениям американских медиа, лицензия будет действовать до апреля 2027 года.

Трамп объяснил решение необходимостью увеличить предложение горючего и снизить цены в США. В то же время, соглашение вызвало резкую критику в Конгрессе. Группа сенаторов-демократов назвала ослабление санкций «предательством Украины», а отдельные республиканцы также заявили, что вместо новых закупок российских энергоносителей Вашингтон должен усиливать санкционное давление на Москву.

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Критики договоренности отмечают, что дополнительные доходы от экспорта нефтепродуктов могут помочь России финансировать войну против Украины.

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