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Сенат за несколько часов до крайнего срока избежал шатдауна правительства США

Сенат за несколько часов до крайнего срока избежал шатдауна правительства США

Сенат США не допустил шатдауна / Фото: Associated Press

Теперь документ будет направлен на подпись Дональду Трампу.

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, разрешающий временное финансирование работы правительства. Таким образом, сенаторы избежали остановки работы правительства за несколько часов до крайнего срока.

Об этом информирует CNN.

Издание пишет, что 54 сенатора поддержали законопроект, в то время как 46 проголосовали против. Теперь законопроект направится в Белый дом на подпись президенту Дональду Трампу.

Несмотря на тыс Демократической партии, один из ее сенаторов проголосовал за законопроект вместе с республиканцами и еще одним независимым сенатором.

"Сенатор-республиканец Рэнд Пол был единственным республиканцем, проголосовавшим против", — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в США рассказали об итогах встречи Виткоффа с Путиным.

Мы ранее информировали, что советник Трампа назвал возможные уступки Украины для заключения мира.

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