Сенатор-демократ Феттерман прибыл на церемонию инаугурации Трампа в шортах и худи: видео

Джон Феттерман единственный, кто прибыл в спортивной одежде на инаугурацию Дональда Трампа, и что он нередко предпочитает такой стиль в одежде
Сенатор-демократ Джон Феттерман прибыл на церемонию инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи.
New York Post уточнило, что Джон Феттерман единственный, кто прибыл в спортивной одежде на инаугурацию Дональда Трампа, и что он нередко предпочитает такой стиль в одежде.
Сегодня в Вашингтоне, по данным Национальной метеорологической службы, –3 °C. Из-за морозной погоды инаугурацию Трампа проводят в помещении, а не на улице.
Напомним, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США 20 января 2025 года.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:НАЖИВО! ИНАВГУРАЦИЯ И ПЕРВАЯ РЕЧЬ ТРАМПА
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