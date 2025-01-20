Сенатор-демократ Феттерман прибыл на церемонию инаугурации Трампа в шортах и худи: видео

Джон Феттерман единственный, кто прибыл в спортивной одежде на инаугурацию Дональда Трампа, и что он нередко предпочитает такой стиль в одежде

Сенатор-демократ Джон Феттерман прибыл на церемонию инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи.

New York Post уточнило, что Джон Феттерман единственный, кто прибыл в спортивной одежде на инаугурацию Дональда Трампа, и что он нередко предпочитает такой стиль в одежде.

Сегодня в Вашингтоне, по данным Национальной метеорологической службы, –3 °C. Из-за морозной погоды инаугурацию Трампа проводят в помещении, а не на улице.

Напомним, Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США 20 января 2025 года.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:НАЖИВО! ИНАВГУРАЦИЯ И ПЕРВАЯ РЕЧЬ ТРАМПА

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