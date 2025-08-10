Сенатор Грэм объяснил, что остановит третье вторжение России

Война в Украине / © ТСН.ua

Третье вторжение России может остановить продолжение военной поддержки Украины и предоставленные Западом гарантии безопасности.

Такое мнение высказал американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в интервью NBC News в воскресенье, 10 августа.

Подчеркнув необходимость дальнейшего вооружения Украины, он назвал украинскую армию самой мощной в Европе, которая может сдержать дальнейшую агрессию России.

Также сенатор отметил важность гарантий безопасности.

«То есть если вы снова зайдете в Украину, то будете воевать не просто с Украиной. [Нужно] иметь определенные европейские силы на земле, увеличивать экономическую интеграцию», — сказал Грэм.

По его словам, американо-украинский фонд восстановления (соглашение о недрах) изменил отношения между США и Украиной, и президент США Дональд Трамп будет защищать эти интересы.

Напомним, в этом же интервью сенатор-республиканец Линдси Грэм подтвердил информацию, что на переговорах в Аляске между Трампом и Путиным будет обсуждаться так называемый «обмен территориями».