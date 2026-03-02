Сенатор назвал страну, которая станет новой целью Трампа после Ирана

Линдси Грэм предрекает падение Гаваны вслед за Тегераном / © Associated Press

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что следующей после Ирана целью для Соединенных Штатов станет Куба, а действующий режим в этой стране рухнет вслед за иранским.

Об этом сенатор сказал в комментарии Fox News.

Грэм напомнил о венесуэльском диктаторе Мадуро, которого захватили в плен американские спецназовцы и находящийся в тюрьме в США.

«Следующая на очереди Куба. Их режим рухнет. Их дни сходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень», — заявил Линдси Грэм.

Кроме того, Грэм призвал Трампа нанести удар против «Хезболлы» в Ливане, поддерживающей Иран.

Почему Трамп нацелился на Кубу

Напомним, что в конце января президент США Дональд Трамп заявил о чрезвычайном положении из-за действий правительства Кубы и объявил о возможности введения пошлин для стран, поставляющих нефть на остров.

Из-за этого решение на Кубе заявили о «чрезвычайной угрозе». ООН предупреждает об углублении гуманитарного кризиса на Кубе из-за нефтяного эмбарго США.

Ранее Трамп заявлял, что коммунистическое правительство Кубы, потеряв ключевые поставки нефти из Венесуэлы, не переживет 2026 год. Сейчас Куба, союзница Москвы и Китая является главным противником США в Латинской Америке.

На днях Трамп предположил, что произойдет «дружеский захват Кубы».