Сенатор от Республиканской партии рассказала, когда Конгресс примет помощь Украине

Она заявила о возможном принятии помощи в кредит.

В Конгрессе остаются законодатели, которые не согласны с уровнем расходов на помощь Украине, хотя большинство поддерживает украинцев.

Об этом во время визита в Киев заявила сенатор США от Республиканской партии Джонни Эрнст, информирует Радио Свобода.

Она выразила надежду, что в течение преемника нескольких недель будет принято решение о помощи Украине.

"Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и сенаторы будут усердно работать, чтобы обеспечить его прохождение", – пообещала Эрнст.

На вопрос о поправках к законопроекту, которые предложил спикер Майк Джонсон, она заявила, что "такое предложение может сработать".

Кроме того, она заявила, что была среди сенаторов, которые поддержали помощь Украине.

"Я горжусь тем, что поддерживаю Украину, и считаю, что этот дополнительный пакет помощи чрезвычайно важен", — подчеркнула сенатор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что бездействие Конгресса приводит к потерям Украиной позиций на поле боя.

Кроме того, мы ранее информировали, что Washington Post узнал о плане Трампа по прекращению войны в Украине.

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