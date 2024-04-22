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Сенатор республиканец "бросил вызов" своему однопартийцу, который против помощи Украине

Сенатор республиканец "бросил вызов" своему однопартийцу, который против помощи Украине

Сенатор Линдси Грэм пригласил коллегу в Украину. / Фото: Associated Press

Республиканцу предлагают приехать в Украину и пообщаться с людьми и военными.

Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм предложил своему коллеге Джею Ди Венсу, последовательно выступающему против помощи Украине, посетить Киев вместе с ним.

Об этом сообщает Голос Америки.

На вопрос о взглядах своего однопартийца Джей Ди Венса, сенатор Линдси Грэм заявил: "Прекращайте говорить о вещах, которых не знаете, пока вы туда не уедете".

Вэнс последовательно выступает против помощи Украине, в частности, он заявлял, что Украина и ее западные партнеры не могут покрыть потребности в солдатах и боеприпасах.

"Я бросаю вызов Джей Ди Венсу — поехать в Украину, получить информацию от украинских военных, поговорить с людьми и потом мне сказать свое мнение... Мы едем еще раз. Присоединяйтесь", — сказал Грэм.

Напомним, ранее сообщалось, что США уже могли отправить военную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Бундестаге заявили, что согласованная Палатой представителей помощь США Украине может быть последней.

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