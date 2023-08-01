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Сенатор США назвал, каким будет ответ в случае возможного ядерного удара РФ по Украине

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Сенатор США назвал, каким будет ответ в случае возможного ядерного удара РФ по Украине

В США ответили, как отреагируют в случае возможного ядерного удара РФ по Украине / Фото: ТСН.ua

Сенатор США призвал Россию вывести свои войска из Украины, чтобы спасти "много молодых россиян".

Сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм отреагировал на ядерные угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он заявил, что если Россия нанесет ядерный удар, в США это будут расценивать "атакой на НАТО".

Об этом американский сенатор написал в Twitter.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине (речь идет о Дмитрии Медведеве — ред.): вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории НАТО. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не работает, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", – призвал он.

Ядерные угрозы Медведева

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Украина проведет успешное контрнаступление и освободит свои территории от оккупантов, то страна-террористка нанесет ядерный удар. Это уже не первый раз, когда кремлевский политик истерит и угрожает миру.

В США отреагировали и пригрозили России "серьезными последствиями". Представитель Совета национальной безопасности США назвал заявление Медведева "безрассудным и безответственным".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Первые ядерные заряды на месте! Путин заявил, что ядерное оружие уже в Белоруссии!

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Дата публикации
Просмотры
4223
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