Сенатор США призвал Трампа отстранить Виткоффа и Кушнера от переговоров с Ираном

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Сенатор-демократ Марк Келли призвал президента США Дональда Трампа отстранить Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера от переговорного процесса с Ираном. Он заявил, что те не способны помочь Вашингтону урегулировать конфликт.

Об этом Келли сказал в эфире телеканала CBS.

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По словам сенатора, администрации Трампа следует привлечь к переговорам опытных дипломатов, имеющих практику работы с Тегераном и способных возобновить координацию с союзниками США.

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«Не стоит поручать переговоры своему приятелю по недвижимости и зятю», — заявил Марк Келли.

В то же время, он обратил внимание на то, что перемирие между США и Ираном, заключенное в июне, уже прекратило действовать. Кроме того, по его словам, движение через Ормузский пролив снова существенно усложнено, а администрация США пока не достигла договоренностей по безопасному судоходству.

Тем не менее, президент Дональд Трамп ранее отменил новые масштабные удары по Ирану и объявил о подготовке нового раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, Трамп заявил о начале нового раунда переговоров между США и Ираном 3 августа. По его словам, стороны будут обсуждать прекращение ударов, ситуацию вокруг Ормузского пролива и иранскую ядерную программу.

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