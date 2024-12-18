Сенаторка США требует разъяснений от Трампа относительно влияния Илона Маска на политику

Сенатор подчеркнула, что компании Маска получили значительное финансирование от федерального правительства: Tesla – около 42 млн долларов, а SpaceX – примерно 20 млрд долларов в виде государственных контрактов.

Сенатор-демократка Элизабет Уоррен обратилась к избранному президенту Дональду Трампу с вопросами о возможном конфликте интересов, связанном с Илоном Маском, который стал главным советником новой администрации, оставаясь генеральным директором нескольких компаний.

Об этом сообщает CNN.

"Значительные личные интересы Маска представляют собой огромный конфликт интересов с ролью, которую он взял на себя как ваш неофициальный сопрезидент. Сейчас у американской общественности нет возможности узнать, хорошие ли советы, которые он вам нашептывает по секрету, для страны – или они просто хороши для его собственной прибыли”, – отметила Уоррен в своем письме.

Сенатор подчеркнула, что компании Маска получили значительное финансирование от федерального правительства: Tesla – около 42 млн долларов, а SpaceX – примерно 20 млрд долларов в виде государственных контрактов.

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Она также попросила Трампа ответить на семь вопросов до 23 декабря, в том числе о том, как деятельность Маска в переходной команде и роль руководителя нового Департамента эффективности правительства отвечают этическим стандартам.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поставил Илона Маска на должность главы Департамента по вопросам правительственной эффективности.