Сенаторы призывают Байдена предоставить Международному суду доказательства военных преступлений России

В США двухпартийная группа сенаторов обратилась к президенту Джо Байдену с призывом передать Международному уголовному суду доказательства военных преступлений России, совершенные оккупантами в Украине.

Об этом со ссылкой на письмо сообщает CNN.

Сенаторы подчеркивают, что поддержка международного расследования важна, чтобы президент-диктатор Владимир Путин и его окружение понимали, что "ответственность за их преступления близится".

"Прошлогодние двухпартийные действия Конгресса по усилению этой поддержки были предприняты в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все точки зрения на отношения США с МКС. Однако через несколько месяцев после того, как МКС работает над созданием дел против российских чиновников, в частности самого Путина, Соединенные Штаты, как сообщается, все еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в их преследовании", – говорится в письме.

Письмо подписали сенаторы-демократы Ричард Дурбин, Шелдон Уайтгаус, Роберт Менендес и Ричард Блюменталь. От республиканцев обращение к главе государства подписали Линдси Грэм и Том Тиллис.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины. В частности, незаконная депортация детей в РФ.

Прокуроры МКС говорят, что ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львова-Беловой будут действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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