Сенаторы США представили законопроект о признании России страной-спонсором терроризма

Сенаторы США убеждены, что признание России спонсором терроризма направит Киеву и союзникам США мощный сигнал поддержки Украины. Эффект усилят суровые наказания, иски в судах США за действия в Украине и ужесточение санкций.

Об этом сообщает Reuters.

"Потребность в этом мероприятии более насущна, чем когда-либо ранее", — отметил Блюменталь.

Следует отметить, что в документе содержится положение, позволяющее президенту США снять соответствующий статус с России из соображений национальной безопасности. Это может произойти только после того, как лидер США заверит Конгресс, что Россия больше не совершает акты международного терроризма.

Пока не известно, когда и может ли этот законопроект выйти на голосование. К Блюменталю и Грэму уже успели присоединиться и другие законодатели Кроме того, спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси еще в июле заявила, что соответствующее решение "давно назрело".

В свою очередь Байден заявил, что не планирует признавать Россию спонсором терроризма. Мол, этот способ не слишком эффективный для привлечения России к ответственности. Кроме этого, такое решение может помешать доставке гуманитарной помощи Украине. Поэтому администрация Байдена пытается создать "аналогичные" меры к тем, что предусматривает признание страны террористом.

Россия уже заявила, что в случае признания ее страной-террористом, Москва разорвет дипломатические отношения с США.

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