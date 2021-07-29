Сенаторы США требуют вернуть санкции по "Северному потоку-2" из-за Украины: заявление

По мнению сенаторов, "Северный поток-2" усилит "пагубное влияние" Путина на Европу и дестабилизирует безопасность Украины.

В США 12 сенаторов-республиканцев угрожают заблокировать утверждение двух кандидатов на руководящие должности в Министерстве финансов, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции в отношении "Северного потока-2".

Об этом говорится в их совместном письме от 28 июля к министру финансов США Джанет Йеллен.

"Газопровод "Северный поток-2" напрямую вредит интересам национальной безопасности США, а также наших союзников и партнеров. Если этот проект завершат, он усилит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", — указали заявители .

Сенаторы отметили, что пока администрация Байдена не введет новые санкции в отношении российского газопровода, они будут блокировать кандидатуры Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, предложенные на должности по надзору за исполнением санкций.

"Мы призываем вас изменить курс по "Северному потоку-2" и присоединиться к нам в защите Конгрессом европейских союзников и партнеров от злонамеренной агрессии России", — говорится в письме.

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Напомним, что США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку