Очередное заявление канцлера Германии Олафа Шольца подняло шум в сети. По словам немецкого лидера, Украина и ряд ее партнеров уже обсуждают будущий мир с Россией. Назвал Шольц и условие, при котором война закончится моментально.

О каких мирных переговорах говорил Шольц, действительно ли война может закончиться уже в 2024 году и пойдет ли на мир Россия — в эксклюзиве TSN.ua.

Когда возможен мир

Переговоры о возможном мире уже идут на уровне советников глав государств и Украина также участвует в них. Об этом в интервью изданию "Märkische Allgemeine" 27 марта заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Низка стран, включая Украину, сейчас обсуждают на уровне советников по безопасности то, как выглядеть может что-то, что может привести к мирному процессу", — указано в сообщении.

Украина вела переговоры с РФ?

К тому же канцлер заявил, что двусторонние мирные переговоры вели и Украина с Россией, впрочем, еще в самом начале войны. Больше деталей он не уточнил, однако ясно, что речь идет о переговорах в Стамбуле. В провале переговоров Украину открыто обвинял Путин и даже показывал бумажки с условиями, под которыми якобы подписались представители украинской делегации.

"Они действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет… Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО", — прокомментировал глава фракции "Слуг" Давид Арахамия.

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Однако такие условия для Украины были и неприемлемы. Во-первых, путь Украины в НАТО записан в Конституции, во-вторых, верить Путину после 10 лет войны невозможно.

Шольц видит эту ситуацию по-своему. Именно Путин хотел выиграть себе время с помощью этих переговоров и просто мылил всем глаза, пока опрокидывал войска с Киевщины на Донбасс.

О каких "мирных переговорах" идет речь?

Впрочем, вернемся к якобы идущим сейчас переговорам. По словам Шольца, в них принимают участие несколько стран, а переговоры ведут именно советники по нацбезопасности лидеров государств. О чем идет речь? Сейчас под описание канцлера подпадает только один и всем уже давно известный процесс, а именно "Формула мира" Зеленского.

Именно на ее обсуждениях, как в Саудовской Аравии или Мальте, присутствовали десятки делегаций во главе которых были советники президентов. Украинскую делегацию возглавлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее он анонсировал проведение очередного глобального форума мира в Швейцарии, к которому планируют привлечь 160 стран, в том числе близкого партнера РФ – Китай. Ходили слухи, что к форуму каким-нибудь образом присоединят и Москву.

"Мирный саммит" в Швейцарии

По данным СМИ, этого потребует Пекин. В любом случае этот саммит должен стать "инаугурационным", то есть первым на уровне высоких представителей стран. 25 февраля Зеленский рассказал, что ждет от важной встречи.

"Что касается саммита, мы считаем, что это очень правильно: усиливаться на поле боя, и это зависит от нас, нашего производства и от наших партнеров. И так же очень правильно усиливаться дипломатично. Мы не хотим, чтобы нам навязывали что-либо. какие форматы переговоров, любые формулы мира. Страны, даже наши партнеры. Все эти страны, которые сегодня не здесь и не в войне", — сказал президент.

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Эти переговоры будут не последними

Есть в планах и второй саммит мира. Его президент хотел бы провести за пределами Европы, чтобы таким образом заинтересовать присоединиться больше стран так называемого Глобального Юга, которые обычно нейтральные или не напрямую поддерживают РФ.

Путин не пойдет на сделку? А он, к сожалению, делать это пока не собирается. 27 марта вышли 2 статьи The Economist и Die Welt с потрясающими выводами. Первые считают, что ситуация на фронте в ВСУ может скоро стать критической. Все из-за нехватки помощи от союзников и затягивания в вопросах мобилизации в Украине.

"Следующие пять-шесть месяцев могут быть критическими", — говорит Конрад Музыка, аналитик компании Rochan Consulting и автор сайта Ukraine Conflict Monitor. Приоритетами для Украины, по словам Майкла Кофмана из Фонда Карнеги за международный мир, "живая сила, укрепление и боеприпасы".

Эксперты, с которыми пообщались журналисты издания, уверяют, что в настоящее время ситуация все еще контролируемая, впрочем, с течением времени армия РФ станет все больше преобладать Силы обороны Украины. Уже сейчас российская артиллерия выпускает в 5 раз больше снарядов днем, чем украинская, и эта разница будет расти.

Удержат ли ВСУ фронт

Без помощи от Запада и новых людей на фронте Украина рискует попасть в затруднительное положение, когда "тупик в войне", которым осенью 2023 года "пугали" с каждого утюга, станет "лучшим из возможных вариантов". Соглашаются с подобными выводами и журналисты Die Welt.

Россия пытается прорвать первую линию обороны Украины в 18 местах (это уже удалось сделать под Авдеевкой в феврале). Однако вторая и третья линии обороны значительно слабее первой и риск прорыва ВС РФ в глубь страны (вплоть до Днепра) сейчас велик.

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Украину ждет "критическая фаза" до сентября, если Запад быстро не передаст гораздо больше оружия.

Мероприятие полностью недооценило военные возможности России. В Москве достаточно ресурсов и глобальной поддержки, чтобы продолжать войну еще несколько лет.

Кремль планирует наступление

Тем временем Кремль готовит свое очередное наступление на фронте. Как пишет The Economist, у ВСУ будет относительная передышка к лету, когда закончатся частые осадки и наступать станет легче. Тогда россияне и попрут в новое нашествие. Медийщики обеспокоены, что на этот раз Украина менее готова к обороне, чем в прошлом.

Понятно, что украинцы обвиняют в положении мировых политиков. Занятые Ближним Востоком, предстоящими выборами и собственными экономическими проблемами западные союзники Украины отвлекаются. Однако Украине не стоит просто винить своих союзников. Она тоже виновата в своих ошибках. есть

Одной из них была неудача с мобилизацией. Россия готовится к очередной волне мобилизации с прицелом на следующий рывок. Террористическое нападение на концертный зал в Москве 22 марта может облегчить эту задачу для Владимира Путина, который использует его, чтобы убедить россиян, что РФ должна быть сильной в борьбе против кровожадных врагов. Но в Украине новые попытки собрать новых новобранцев все еще застряли в сплетении демократического процесса.

Что не так с украинской обороной

Есть проблема и с линиями обороны на фронте. Журналисты пишут, что в Украине не спешили строить укрепления, потому что рассчитывали на успех своего контрнаступления в 2023 году, а затем и на новый, в котором должны помочь союзники. В Киеве же вроде бы даже не хотят думать о том, что Украине придется долго жить в реалиях, когда 1/5 ее территории останется под Россией.

Украина также очень опоздала с укреплением собственных оборонных позиций. В известной степени это понятно. Правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мнения, что текущая линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, отрезающую пятую часть страны и лишающую ее большей части доступа к морю. Идея о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, — именно то, чего господин Зеленский хотел избежать.

Но сейчас опасность настолько велика, что это самый плохой вариант. В последние недели таки заработали экскаваторы, а поля сеют зубами дракона. Но нужно было начать гораздо раньше. Молитесь, чтобы не было слишком поздно.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина строит 2000 км оборонительных линий. 27 марта он побывал в Сумской области, где лично проверил один из укрепленных участков и даже прошел окопами. Строят новые фортификации и поближе к фронту.

По словам военного эксперта Евгения Дикого, сейчас для ВСУ строят нечто вроде того, что в 2022-2023 годах построили россияне на юге. Премьер-министр Шмигаль заявлял, что на укрепление правительство выделило целых 30 млрд гривен. Основное внимание во время фортификационных работ уделяется прифронтовым районам, включая Авдеевку, Бахмут и Лиман в Донецкой области, Купянском в Харьковской области и Роботиным в Запорожской.

Напомним, в начавшейся РФ войне в Украине достижение мира возможно в "любое время ", если российский президент-диктатор Владимир Путин выведет свои войска.

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