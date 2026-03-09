Сенсационная находка в Египте: 22 гроба жриц оказались почти невредимыми (фото)

Луксор / © news.sky.com

Реклама

Археологи в Египте обнаружили 22 древних деревянных саркофага с яркими росписями, пролежавшими тысячи лет в подземной камере. Находку совершили в некрополе Асасиф на западном берегу Луксора.

Об этом пишет metro.

Об открытии сообщило Министерство туризма и древностей Египта после раскопок, проведенных совместной археологической миссией Верховного совета древностей и Фонда археологии и наследия Захи Хавасса.

Реклама

Ученые датируют саркофаги Третьим переходным периодом древнеегипетской истории (примерно 1070–664 годы до н.э.). Все они сделаны из дерева и расписаны яркими цветами.

Многие саркофаги, по словам исследователей, могли принадлежать женщинам с титулом «Певица Амона» — это была религиозная должность, связанная с проведением ритуалов в честь бога Амона.

В Египте археологи нашли 22 расписанных гроба поющих жриц.

Что обнаружили во время раскопок

При раскопках также были обнаружены редкие папирусы, запечатанные внутри керамических сосудов.

Клад обнаружили во дворе гробницы Сеннепа в районе Курна — части великого Фиванского некрополя, простирающегося по пустыне к западу от Луксора.

Реклама

Археологи наткнулись на прямоугольную камеру, вырубленную прямо в скале. Она, вероятно, не была первоначальным местом захоронения, а использовалась как хранилище для саркофагов, перенесшихся из других более старых гробниц.

Внутри камеры саркофаги были разложены очень упорядоченно. Их сложили в несколько слоев в десяти горизонтальных рядах, а крышки отделили от оснований, чтобы сэкономить место.

В Египте открыли погребение поющих жриц Фото Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Исследователи отмечают, что такая организация свидетельствует о тщательно спланированном перезахоронении, а не о поспешных действиях.

Во многих саркофагах сохранились мумифицированные останки, являющиеся редким явлением, ведь во время перезахоронений в древности захоронения часто вскрывали или грабили.

Реклама

Хотя большинство саркофагов не имеют личных имен, некоторые из них указывают профессиональные титулы, которые могут помочь исследователям понять роль погребенных людей в жизни храма.

Археологи сообщили, что теперь начнется сложная реставрация находок, поскольку древесина сильно пострадала от времени. Специалисты будут очищать поверхности и укреплять слои краски, чтобы сохранить яркие цвета.

Папирусы и керамические сосуды, в которых их обнаружили, до сих пор имеют оригинальные глиняные печати. После реставрации их планируют перевести, и тогда исследователи смогут раскрыть их содержание.

Напомним, ранее в Египте археологи обнаружили древнюю военную крепость, которой около 3500 лет. Сохранились даже древние печи и кусок окаменевшего теста, который солдаты крепости так и не успели использовать.

Реклама

Тем временем в Иордании обнаружили следы, которые могут быть связаны с библейскими «городами греха» Содом и Гоморра.