Сенсационная находка в Египте: 22 гроба жриц оказались почти невредимыми (фото)
Археологи обнаружили в некрополе близ Луксора 22 древних расписанных гроба жриц, сохранившихся почти невредимыми. Находку датируют периодом 1070-664 годов до н.
Археологи в Египте обнаружили 22 древних деревянных саркофага с яркими росписями, пролежавшими тысячи лет в подземной камере. Находку совершили в некрополе Асасиф на западном берегу Луксора.
Об этом пишет metro.
Об открытии сообщило Министерство туризма и древностей Египта после раскопок, проведенных совместной археологической миссией Верховного совета древностей и Фонда археологии и наследия Захи Хавасса.
Ученые датируют саркофаги Третьим переходным периодом древнеегипетской истории (примерно 1070–664 годы до н.э.). Все они сделаны из дерева и расписаны яркими цветами.
Многие саркофаги, по словам исследователей, могли принадлежать женщинам с титулом «Певица Амона» — это была религиозная должность, связанная с проведением ритуалов в честь бога Амона.
Что обнаружили во время раскопок
При раскопках также были обнаружены редкие папирусы, запечатанные внутри керамических сосудов.
Клад обнаружили во дворе гробницы Сеннепа в районе Курна — части великого Фиванского некрополя, простирающегося по пустыне к западу от Луксора.
Археологи наткнулись на прямоугольную камеру, вырубленную прямо в скале. Она, вероятно, не была первоначальным местом захоронения, а использовалась как хранилище для саркофагов, перенесшихся из других более старых гробниц.
Внутри камеры саркофаги были разложены очень упорядоченно. Их сложили в несколько слоев в десяти горизонтальных рядах, а крышки отделили от оснований, чтобы сэкономить место.
Исследователи отмечают, что такая организация свидетельствует о тщательно спланированном перезахоронении, а не о поспешных действиях.
Во многих саркофагах сохранились мумифицированные останки, являющиеся редким явлением, ведь во время перезахоронений в древности захоронения часто вскрывали или грабили.
Хотя большинство саркофагов не имеют личных имен, некоторые из них указывают профессиональные титулы, которые могут помочь исследователям понять роль погребенных людей в жизни храма.
Археологи сообщили, что теперь начнется сложная реставрация находок, поскольку древесина сильно пострадала от времени. Специалисты будут очищать поверхности и укреплять слои краски, чтобы сохранить яркие цвета.
Папирусы и керамические сосуды, в которых их обнаружили, до сих пор имеют оригинальные глиняные печати. После реставрации их планируют перевести, и тогда исследователи смогут раскрыть их содержание.
