Сенсация в Саудовской Аравии: найдены мумии полусотни гепардов, которым более 4200 лет

В Саудовской Аравии нашли пещеру с 54 останками и семью мумиями гепардов в возрасте от 127 до 4223 лет. Отмечается, что мумии животных образовались естественным путем от пребывания в кислой среде, являющейся первым известным случаем естественной мумификации крупного хищника из кошачьих семей. Эти остатки указали на то, что недавно в регионе был распространен африканский подвид гепардов, но уже в последние полтора века его заменил азиатский. Это свидетельствует о том, что такие пещеры могут быть важным источником информации о распространении видов в прошлом и защите их в будущем.

Статью с результатами опубликовали на сайте препринтов Research Square.

Зачем ученые изучали останки древних гепардов

Как и остальные крупные кошачьи, гепарды (Acinonyx jubatus) пережили сильный упадок своей популяции и исчезли с 98 процентов площади своего исторического ареала. Особенно уязвим азиатский подвид (A. j. venaticus), который сейчас встречается только на территории Ирана, однако есть исторические свидетельства о распространении гепардов также на территории Аравийского полуострова и Леванта. Поэтому, когда ученые натолкнулись на остатки гепардов в Саудовской Аравии, где сейчас гепардов не осталось, они решили проанализировать происхождение этих животных.

Для этого исследователи проанализировали ДНК из тех остатков, у которых было достаточно материала для такого анализа: мумии в возрасте 127 лет и костей в возрасте 2904 и 4223 лет. Этот анализ показал, что древние гепарды, представленные костными остатками, были более схожи с подвидом гепардов из северо-западной Африки (A. j. hecki), тогда как младшая мумия — с азиатским подвидом. Это свидетельствует о том, что два подвида могут существовать на одной территории и при одних условиях среды.

Реконструкция черепа и тканей мумии гепарда (слева) и фото мумии на месте находки (справа). Boug et al., 2025

Так, особи африканского подвида могут стать основой для восстановления популяции гепардов в Азии, где их численность недостаточна для программ возрождения вида в дикой природе, считают ученые. А найденные рядом с гепардами остатки добычи, такой как местный вид газелей, подскажут, какие условия требуются этим хищникам для восстановления популяции.

