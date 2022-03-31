Сепаратисты Южной Осетии объявили ориентировочную дату "референдума" о присоединении к РФ

Такой плебисцит на захваченной Россией территории Грузии планируется провести после 10 апреля.

В непризнанном псевдогосударственном образовании "Южная Осетия", расположенном на временно оккупированной территории Грузии, намерены провести так называемый "референдум" о присоединении к РФ после "президентских выборов".

Об этом сообщают российские издания.

В сообщении уточнили, что будут выбирать "президента" этой псевдореспублики 10 апреля. После этого сепаратисты приступят к проведению плебисцита о присоединении к РФ.

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Ранее Анатолий Бибилов, называющий себя действующим "президентом", заявил, что "стратегической целью" является присоединение к составу РФ.

"Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. "Республика Южная Осетия" будет в составе своей исторической родины – России", — заявил он.

Напомним, российские оккупанты перебросили на территорию Украины боевиков и собственных военных из непризнанных псевдореспублик "Абхазия" и "Южная Осетия".

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