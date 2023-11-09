Серая кожа и по три пальца на руках: в Конгрессе Мексики показали тела "инопланетян" (фото)

Эксперты считают, что им больше 1000 лет.

Уфологи показали в Конгрессе Мексики тела двух "настоящих инопланетян". Утверждается, что эти мумифицированные тела принадлежали "не людям" с гибридной ДНК.

Об этом пишет Daily Mail.

В Конгрессе Мексики состоялись вторые слушания по делу о двух бесчеловечных мумиях, найденных в Перу, которым, как утверждали ранее, 1000 лет. Уфолог Хайме Мауссан привел с собой на слушания ученых, заявивших, что эти тела принадлежат настоящим живым существам.

В сентябре Мауссан уже представлял в Конгрессе тела двух странных гуманоидных существ ростом 1 метр, имеющих очень худые тела, серую кожу, большие головы и три пальца на руках и ногах.

Исследователи заявили, что не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в физическое и биологическое формирование этих существ, и в то же время они скорее всего имеют земное происхождение.

Хотя Мауссан твердо отстаивал свои доказательства того, что две мумии странных существ настоящие, презентация подверглась критике со стороны многих экспертов, вновь назвавших это мистификацией.

В прошлый раз во время представления "инопланетян" в Конгрессе Мексики Мауссан заявил, что эти мумии не являются частью земной эволюции, а также обнаружены не на месте аварии НЛО.

По его словам, это были разумные существа и они жили рядом с людьми в далеком прошлом. Но история их происхождения остается загадкой.

Фото: Associated Press

Напомним, в Пентагоне заявили, что военные исследуют более 500 случаев появления НЛО. Но имеющихся данных также недостаточно, чтобы установить, чем большинство этих объектов. Хотя более 160 неизвестных летающих объектов признали воздушными шарами.

Американские военные заявили о том, что в архивах ВМС США большое количество видео с НЛО. Но показывать эти видео общественности пока рано, и для этого есть свои причины.

Американское космическое агентство NASA собрало группу из 16 экспертов, которая в течение девяти месяцев будет исследовать сообщения о неопознанных воздушных явлениях.

Пентагон показал недавно рассекреченное видео с НЛО, которое в 2022 году было зафиксировано над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Однако американцы не видят признаков того, что это может быть внеземным объектом.

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