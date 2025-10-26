Флаг Сербии / © Pixabay

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщил, что Белград готов выступить платформой для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом передает Fox News.

«Сербия также является одной из стран, которые предлагают свои услуги, учитывая наш опыт, учитывая то, что мы дружим со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться, если это необходимо или если есть заинтересованность, провести любые переговоры… о том, как положить конец этой ужасной трагедии, которая привела к стольким смертям и стольким разрушениям», — рассказал министр.

Джурич подчеркнул необходимость скорейшего прекращения войны и подтвердил позицию Белграда по поддержке суверенитета и территориальной целостности каждой страны «согласно ее границам, установленным Организацией Объединенных Наций», к которым относится и Украина.

Эксперты отмечают, что Сербия является нетрадиционным претендентом на посредническую роль из-за давних и прочных исторических, культурных и религиозных связей с Российской Федерацией.

Несмотря на то, что Сербия присоединилась к принятию резолюций ООН, направленных на осуждение российского вторжения в Украину и проведение референдумов об аннексии части украинских земель, Белград не стал присоединяться к западным ограничительным мерам (санкциям), введенным против России в связи с ее вторжением.

