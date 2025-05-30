Сербия отреагировала на гнев России по передаче боеприпасов Украине: что решили

Александр Вучич / © Getty Images

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Сербия и Россия создали совместную рабочую группу по расследованию того, как боеприпасы сербского производства могли оказаться в Украине.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя обвинения со стороны Российской службы внешней разведки (СВР), пишет Reuters.

СВР ранее обвинила Белград в том, что он через посредников — в частности, страны НАТО (Чехию, Польшу, Болгарию) и некоторые африканские государства — поставляет оружие Киеву, которое, по словам российской разведки, является «ударом в спину».

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«Они (снабжение) преследуют одну ясную цель — убивать и калечить российских военных и мирное население», — говорится в заявлении СВР.

Президент Вучич в комментарии государственному телеканалу RTS признал, что этот вопрос обсуждался с Владимиром Путиным 9 мая в Москве. Он подчеркнул, что не все утверждения России соответствуют действительности:

«Мы сформировали рабочую группу совместно с российскими партнерами по установлению фактов. Часть сказанного не соответствует действительности», — отметил он.

Ранее, согласно данным одного из секретных документов Пентагона, Сербия в 2023 году согласилась поставлять оружие Украине, несмотря на заявленный военный нейтралитет. Это уже не первое обвинение Москвы в адрес Белграда.

Сербская оборонная промышленность — одна из ключевых отраслей экономики, в которой работает около 24 тысяч человек. Оружие сербского производства в основном базируется на советских образцах 1980-х годов, подобных используемым обеими сторонами в войне РФ против Украины.

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Вучич также отметил, что Сербия пытается балансировать между Россией своим традиционным союзником и курсом на евроинтеграцию. Хотя Белград не присоединился к санкциям против РФ, он осудил ее агрессию в ООН и поддерживает территориальную целостность Украины.

Напомним, после обвинений России в передаче Украине боеприпасов в Сербии в городе Валево 30 мая произошел взрыв на государственном оборонном предприятии «Крушик».

Известно, что из-за взрыва пострадали пятеро работников. Как заявили представители предприятия, взрыв произошел во время прессования пентрита — мощного взрывчатого вещества.

Госпредприятие «Крушик» было основано в 1939 году, специализируется на производстве оборонной и гражданской техники и играет ключевую роль в военно-промышленном комплексе Сербии.

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