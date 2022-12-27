Сербия привела свои войска в повышенную боеготовность

В то же время, это не означает, что это поднимает страну на самый высокий уровень действия сербских военнослужащих

Власти Сербии привели свои войска в состояние повышенной боеготовности на фоне обострения отношений с частично признанным Косово.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич.

Он отметил, что приказ о приведении войск в повышенную боеготовность отдал президент Александр Вучич.

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"Президент, как главнокомандующий, сегодня вечером приказал, чтобы вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности, то есть готовности к уровню использования", — указал чиновник.

Также министр отметил, что приведение войск в повышенную боеготовность не означает, что "это поднимает страну на самый высокий уровень действия сербских военнослужащих".

Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Россия разжигает конфликт между частично признанным государством Косово и Сербией из-за провала войны в Украине.

Кроме того, ранее информировали, что 11 декабря в Косово местные сербы и косовская полиция обменялись выстрелами.

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