Сербия привела свои войска в повышенную боеготовность

В то же время, это не означает, что это поднимает страну на самый высокий уровень действия сербских военнослужащих
Власти Сербии привели свои войска в состояние повышенной боеготовности на фоне обострения отношений с частично признанным Косово.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Сербии Милош Вучевич.
Он отметил, что приказ о приведении войск в повышенную боеготовность отдал президент Александр Вучич.
"Президент, как главнокомандующий, сегодня вечером приказал, чтобы вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности, то есть готовности к уровню использования", — указал чиновник.
Также министр отметил, что приведение войск в повышенную боеготовность не означает, что "это поднимает страну на самый высокий уровень действия сербских военнослужащих".
Напомним, ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что Россия разжигает конфликт между частично признанным государством Косово и Сербией из-за провала войны в Украине.
Кроме того, ранее информировали, что 11 декабря в Косово местные сербы и косовская полиция обменялись выстрелами.
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