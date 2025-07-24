Золото / © Pixabay

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Национальный банк Сербии намерен вернуть весь золотой запас, стоимостью примерно 6 миллиардов долларов, на территорию страны. Таким образом эта страна, которая поддерживает дружеские отношения с агрессоркой Россией, будет пытаться сохранить свое золото в безопасности в кризисные времена.

Как сообщает Bloomberg, Сербия станет первой страной в Восточной Европе, которая не будет хранить ни одного из своих золотых слитков в традиционных центрах, таких как Швейцария, Великобритания и США.

На данный момент практически все золото уже хранится в Белграде, за исключением пяти тонн, которые пока находятся в Швейцарии.

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«Вернув золото в страну, Национальный банк Сербии стремится повысить доступность и безопасность золотых резервов в периоды кризиса и неопределенности», — заявили в центральном банке страны, добавив, что усилия по репатриации начались в 2021 году на фоне «усиленной глобальной неопределенности».

Издание отмечает, что темпы накопления золота центральными банками разных стран мира удвоились после замораживания валютных резервов России в 2022 году, что подчеркнуло политический риск хранения активов, деноминированных в долларах и евро. Хранение золотых слитков внутри страны защищает их от такого рода иностранного вмешательства.

Согласно официальным данным, по состоянию на 16 июля 2025 года золотой запас Национального банка Сербии составлял 50,05 тонны. Сейчас драгоценный металл составляет 17,2% от общих валютных резервов Сербии.

В последние годы Сербия была одним из самых активных покупателей золота в Европе. В 2024 году Национальный банк Сербии добавил в свои резервы 3,2 тонны золота, а с начала этого года приобрел более 2,3 тонны золота.

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США имеют крупнейшие в мире золотые запасы — 8 133 тонны, далее следуют Германия, Италия, Франция, Россия и Китай. Среди недавних покупателей Польша лидировала в закупках золота центральными банками в 2024 году с 89,5 тоннами, далее следуют Турция и Индия.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич не подписал совместную декларацию саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» с осуждением российской агрессии и призывом к санкциям.