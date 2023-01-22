Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сербия ушла под воду: люди пропадают без вести, власть объявила чрезвычайное положение (фото)

Сербия ушла под воду: люди пропадают без вести, власть объявила чрезвычайное положение (фото)

Фото: Associated Press

Реки вышли из берегов, что стало причиной чрезвычайной ситуации.

На юго-западе и юге Сербии возникли наводнения из-за сильных дождей. В семи муниципалитетах страны введен режим чрезвычайного положения. Пока известно об одной жертве стихии, судьба еще одного пропавшего мужчины остается неизвестной.

Об этом сообщает AP.

Известно, что тело мужчины извлечено из реки на юго-западе Сербии. Также спасатели ищут еще одного мужчину, который исчез во время наводнения.

Наводнения были спровоцированы сильными дождями и погодой.

© Associated Press
Фото: Associated Press

"Это было сильнее нас, мы не смогли защитить некоторые части", — сказал высокопоставленный чиновник Неманья Попович.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Ранее стало известно, что снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли 28 человек.

В Рио-де-Жанейро наводнение унесло не менее 23 жизни | Новости мира

В Рио-де-Жанейро наводнение унесло не менее 23 жизни | Новости мира

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
489
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация