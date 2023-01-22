Сербия ушла под воду: люди пропадают без вести, власть объявила чрезвычайное положение (фото)

Реки вышли из берегов, что стало причиной чрезвычайной ситуации.

На юго-западе и юге Сербии возникли наводнения из-за сильных дождей. В семи муниципалитетах страны введен режим чрезвычайного положения. Пока известно об одной жертве стихии, судьба еще одного пропавшего мужчины остается неизвестной.

Об этом сообщает AP.

Известно, что тело мужчины извлечено из реки на юго-западе Сербии. Также спасатели ищут еще одного мужчину, который исчез во время наводнения.

Наводнения были спровоцированы сильными дождями и погодой.

Фото: Associated Press

"Это было сильнее нас, мы не смогли защитить некоторые части", — сказал высокопоставленный чиновник Неманья Попович.

Фото: Associated Press

Ранее стало известно, что снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли 28 человек.

В Рио-де-Жанейро наводнение унесло не менее 23 жизни | Новости мира

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