Сербию засыпало снегом: в столице не работал аэропорт, а на путях застряли поезда

Сербию засыпало снегом: в столице не работал аэропорт, а на путях застряли поезда

В столице по дорогам не проехать.

Сильные снегопады начались в Сербии: в частности, замело Белград.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 декабря.

В столице по дорогам не проехать, общественный транспорт практически не ходит. Несколько автомобилей раздавили деревья, не выдержавшие вес снега. Несколько часов не работал международный аэропорт, закрывали и дорогу, которая к нему ведет. Междугородные трассы обледенели, участились аварии. Ходят с перебоями и поезда: в одном из них пассажиры застряли на семь часов.

Тем временем запад Сербии из-за снегопадов практически полностью без электричества.

Новости мира: Сербия страдает от сильных снегопадов

Как сообщалось, Балканы страдают от сильного шторма. Больше всего досталось северу Греции: там погибла женщина, чье авто смыло водой. Сложная ситуация и в Болгарии и Албании. Там из-за дождей и восхождения почвы отрезало от мира немало горных поселков. А несколько десятков деревень остались без электричества.

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