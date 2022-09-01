Сербская армия начала полномасштабные учения возле административной границы с Косово

В оборонном ведомстве Сербии сообщили, что военные в зоне безопасности будут тренироваться предотвращать незаконное пересечение границы.

В среду, 31 августа, накануне вступления в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной по документам для въезда вооруженные силы Сербии начали военные учения в зоне безопасности вблизи частично признанного Косово.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Сербии.

"Цель учений — поддержание высокого уровня готовности привлеченных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости, а также обеспечения мира и безопасности на административной линии с Автономным краем Косово и Метохия", — говорится на сайте оборонного ведомства.

Учения также посвящены “ведению боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приемам и порядку предотвращения незаконного пересечения границы, деятельности экстремистских группировок и организованной преступности".

Учения проходят на базах и военных объектах в зонах безопасности.

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По словам местных жителей, которых цитируют СМИ, бронетехника и другая военная техника уже прибыли в сербские города Рашко и Новы Пазар вблизи административной линии.

Сербские военные регулярно проводят учения в зоне безопасности в 5 километрах (3 мили) от административной линии, последние учения прошли в январе.

Как известно, в субботу, 27 августа, президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград готов частично принять требования властей в Приштине по документам для въезда в регион при определенных условиях и гарантиях ЕС. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти гарантировал Европейскому Союзу, что сербы смогут свободно пересекать границу по документам, удостоверяющим личность.

Напомним, ранее власти Косово отложили процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября, из-за которых возник конфликт с сербским населением на севере частично признанной страны.

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