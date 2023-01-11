Сербский "друг Путина" в Боснии и Герцоговине назвал украинского посла персоной нон грата: в МИД Украины отметили ничтожность

Согласно Конституции Боснии и Герцеговины, полномочия в области внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума БиГ.

Лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил украинского посла Василия Кирилича нежелательным лицом. Как оказалось, своим заявлением "друг Путина", недавно наградивший российского президента высшим государственным отличием, вышел за рамки своих полномочий.

Как сообщает Slobodna Dalmacija, Додик назвал украинского дипломата персоной нон грата после того, как тот раскритиковал награждение Путина "Орденом Республики Сербской на ожерелье", назвав это наградой одного террориста другим.

"Это честь для Республики Сербской, что Путин выразил готовность получить такую награду", — не согласился Додик и добавил, что Василий Кирилич больше нежелательное лицо в Республике Сербской — государственном образовании на территории Боснии и Герцеговины.

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Как разъяснил спикер МИД Украины Олег Николенко, сербский "друг Путина" не имеет полномочий, чтобы принимать решение об объявлении кого-либо персоной нон решетки, поэтому оно ничтожно.

Он также напомнил, что у Украины нет посла в Республике Сербской — Василий Кирилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе.

"В соответствии с Конституцией Боснии и Герцеговины, полномочия в сфере внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума БиГ. У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", — заявил Николенко.

Напомним, Милорад Додик, стремящийся к выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины победил в октябре прошлого года на выборах президента этого государственного образования.

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