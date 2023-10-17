Сербский президент Вучич встретился в Пекине с Путиным: "Чувствовал себя довольно уверенно"

По его словам, президент России "чувствовал себя достаточно уверенным" в Пекине.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что встретился с президентом-диктатором России Владимиром Путиным в Пекине и что у них был короткий разговор.

Об этом пишет сербское издание РТС.

По его словам, президент России "чувствует себя достаточно уверенным" в Пекине.

"Я видел президента Путина, и мы поговорили кратко, очень кратко, у нас не было двусторонней встречи", — сказал Вучич.

"Я видел, что у него была важная и длительная встреча с президентом Китая Си и премьер-министром Венгрии Орбаном. Я говорил с Орбаном о предстоящей сессии Европейского совета и о некоторых других играх, происходящих вокруг нас, и о некоторых других вещах. Я думаю, что это было полезно", — прокомментировал Вучич.

Напомним, пророссийский премьер Венгрии Орбан и Путин встретились в Пекине и побеседовали о "мире" в Украине.

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