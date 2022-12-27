Сербы из Косово установили новые блокпосты на дорогах из-за роста напряженности в регионе

На севере Косово в центре города Митровица косовские сербы установили новые блокпосты через день после того, как Сербия разместила свои войска у границы в высоком уровне боевой готовности.

Об этом говорится в AP News.

Новые баррикады, изготовленные из тяжело нагруженных грузовиков, были установлены в течение ночи в Митровице, городе на севере Косово, разделенном между косовскими сербами и этническими албанцами, представляющими большинство в Косово в целом.

Это был первый случай с начала последнего кризиса, когда сербы перекрыли улицы в одном из главных городов. До сих пор баррикады были установлены на дорогах, ведущих к косовско-сербской границе.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что приказал привести армию в высшее состояние боевой готовности, чтобы "защитить народ (в Косово) и сохранить Сербию".

Он заявил, что Приштина готовится "к нападению" на косовских сербов на севере страны и силой снять несколько блокпостов, которые сербы начали устанавливать 18 дней назад в знак протеста против эксполицейского ареста из сербской общины.

Власти Косово ввели спецназ в населенный сербами регион. Белград в свою очередь привел армию в боевую готовность.

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