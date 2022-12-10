Сербы на севере Косово строят баррикады: новое обострение спровоцировал арест экс-полицейского

К некоторым возведенным сербами баррикадам, которыми заблокированы дороги, прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово, в близлежащих населенных пунктах включили сирены и начались проблемы с Интернетом.

В субботу, 10 декабря, после задержания бывшего полицейского Деяна Пантича на КПП "Ярине" на севере Косово местные сербы в знак протеста начали строить баррикады и заблокировали дороги грузовиками. Они не хотят позволить доставить арестованного в Приштину — столицу частично признанного государства.

Об этом пишет местное издание "Новости".

Кто такой Деян Пантич

Серб Деян Пантич был сотрудником полиции и работал в полицейском участке в Косовской Митровице. Он покинул свой пост в прошлом месяце вместе с около 600 других этнических сербов.

#BolivarPorSiempre #NoAlDolarCriminal



Los serbios del norte de Kosovo и Metojia van començar a construir barricadas.



Això va succeir després que un serbio, el ex policia Dejan Pantič, fuera arrestado en el puesto de control de Jarinje. Se sospecha que atacó a policías de Kosovo pic.twitter.com/Sk81ZyF35A – Carlos R. Infante (@rejoysabana) December 10, 2022

Полицейские, судьи и местные чиновники сербского происхождения оставили свою работу в Косово в знак протеста, поскольку Приштина потребовала, чтобы местные автомобилисты регистрировали свои автомобили на косовских номерных знаках вместо старых сербских.

Этот демарш поддержали в Белграде — сербское правительство пообещало выплаты уволившимся.

Заявление представителя сербского правительства

Глава офиса правительства Сербии, координирующий отношения с сербами на севере Косово, Петар Петкович 10 декабря подтвердил арест бывшего офицера косовской полиции Деяна Пантича.

Он сказал, что бывший полицейский Деян Пантич был задержан на границе с Сербией, когда он возвращался из магазинов.

“Это жестокое возмездие и запугивание со стороны [премьер-министра Косово Альбина] Курти, который теперь решил преследовать сербских полицейских без каких-либо оснований или доказательств", – заявил Петкович.

Как комментируют задержание в Косово

Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля заявил, что Пантича подозревают в "организации теракта" в офисах ЦИК на севере частично признанного государства.

Serbian man Dejan Pantic, который был integred member of Kosovo Police, був arrested today v Jarinje, і Serbs від north of Kosovo є проникнення і налаштування barricades pic.twitter.com/pOTJJi5fIw — Geo News  (@geonewsintel) December 10, 2022

"По свидетельствам полиции, задержанный организовал теракт на офисы ЦИК на севере страны, во время которого было совершено нападение на должностных лиц ЦИК и полицейских. Пантича обвинили в террористических актах и посягательстве на конституционный строй. Экстремистские группировки, чтобы воспрепятствовать осуществлению правосудия, организовали блокировку некоторых дорог и установку баррикад в Лепосовичи, Звечани и Зубин-Потоке", – сказал Свечля.

Что происходит на баррикадах

Сообщается, что в крупных городах северного района Косово раздаются сирены и не работает интернет и мобильная сеть.

Sirens sound in the North of Kosovo



newspaper "Vechernye Novosti" подтвердили, что у Сербов есть строительные barricades



Сербы на севере Kosovo и Metohija began budovy barricades після зйомки ex-policeman Dejan Pantic на Yarina checkpoint. pic.twitter.com/vxVNjJsQ8Y — AZ (@AZgeopolitics) December 10, 2022

По данным местных изданий, к некоторым возведенным сербами баррикадам уже прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово. Тем временем сербы организуют спонтанные собрания в Лепосовичи, Рудари и Србовице.

Что предшествовало обострению

Очередное обострение в Косово началось после того, как косовские спецназовцы вошли в несколько районов на севере территории, населённой этническими сербами.

После этого Сербия заявила, что страна готова вернуть на спорную территорию миротворческий контингент своей страны численностью около тысячи человек. В частности, премьер-министр Сербии Ана Брнабич предположила, что может одобрить отправку войск через частично признанную границу, поскольку существует обеспокоенность этническим насилием.

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"Мы близки к тому, чтобы потребовать возвращения наших сил в Косово в соответствии с резолюцией [ООН] 1244, потому что КФОР не выполняет свою работу. Сербы не чувствуют себя в безопасности, им грозит физическое насилие", — сказала Брнабич 9 декабря.

Резолюция 1244 в 1999 году разрешила международное гражданское и военное присутствие в тогдашней Югославии и учредила Миссию временной администрации ООН в Косово (МООНК).

Приблизительно через десятилетие большинство этнических албанцев в Приштине объявили о независимости от Сербии, что было быстро поддержано Соединенными Штатами, Великобританией и большинством крупных европейских государств.

Напомним, власти частично признанного государства Косово ввели на север страны, населенной преимущественно сербами, более 200 спецназовцев на бронированных автомобилях.

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