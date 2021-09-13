Сердечный приступ у водителя и 35 пострадавших украинцев: все, что известно о ДТП автобуса в Турции

В МИД заверили, что жизни наших травмированных соотечественников ничего не угрожает.

Утром 13 сентября в турецкой провинции Мугла произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинскими туристами. В автобусе, который следовал из Бодрума в Денизли, находился 41 гражданин Украины, 35 из которых получили травмы. Водитель, к сожалению, погиб на месте происшествия.

ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о ДТП с украинцами.

Что произошло

13 сентября утром на 13-м километре трассы Стамбул-Денизли в Турции произошло ДТП с участием двух автобусов. В одном, который следовал из Бодрума в Денизли, ехали украинские туристы, в другом — было студенты. Автобусы столкнулись, тот, что был с гражданами Украины перевернулся.

Какая причина аварии

По предварительным данным, причиной аварии стал сердечный приступ у 54-летнего водителя туристического автобуса. В результате автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с аналогичным транспортным средством со студентами в салоне. В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте, еще более 30 человек пострадали.

В турецкой полиции отметили, что уже начали расследование и тело погибшего водителя отправят на вскрытие, чтобы окончательно установить, был ли именно сердечный приступ причиной аварии.

Что известно о пострадавших

Как писали турецкие СМИ, в аварии пострадали более 30 человек, среди которых граждане Украины и студенты. Отмечалось, что всех доставили в больницы, в том числе в тяжелом состоянии, по сообщениям прессы, находится трое турецких студентов.

Касательно пострадавших украинцев, то как сообщил спикер МИД Олег Николенко, 35 наших граждан получили травмы легкой и средней тяжести. Тяжелых раненых среди украинцев нет.

dha.com.tr

"Турция: в провинции Мугла произошло ДТП с украинскими туристами. 35 человек получили травмы легкой и средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Консулы взаимодействуют с правоохранителями, туроператором и страховой компанией для оказания консульской помощи", — написал он в своем Twitter.

Позже в комментарии "Укринформа" консул Украины в Анталии Эмир Рустамов сообщил, что из 41 человека — 35 получили травмы легкой и средней тяжести, а еще 6 граждан имеют незначительные повреждения. Больше всего пострадала гражданка Украины, которая получила открытый перелом руки.

Новости мира: в Турции в ДТП с автобусом пострадали 35 украинцев - водитель погиб

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