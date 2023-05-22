Серебряный зубной протез застрял в легком 22-летнего мужчины: как он там оказался (фото)

Американцу удалось остаться живым после того, как в его легком оказался зубной протез.

Неназванный 22-летний мужчина перенес эпилептический приступ и чуть не задохнулся из-за искусственных серебряных зубов.

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Cureus, жителя Висконсина доставили в больницу, где сделали рентген, показавший, что протез длиной 4 см застрял в дыхательных путях легкого.

Зубной протез в легких / Фото: cureus.com

Затем врачи срочно отправили его на бронхоскопию, чтобы удалить объект, используя гибкую трубку, введя ее в горло мужчины.

Зубной протез удалили с помощью гибкой трубки / Фото: cureus.com

В конце концов врачи успешно удалили вставные зубы с его дыхательных путей.

Серебряный зубной протез, оказавшийся в легком / Фото: cureus.com

Пациент пережил бронхоспазм, когда мышцы в дыхательных путях легких напряглись после операции, и получил лечение стероидами перед выпиской.

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