Серебряный зубной протез застрял в легком 22-летнего мужчины: как он там оказался (фото)

Мужчина едва не умер.
Американцу удалось остаться живым после того, как в его легком оказался зубной протез.
Неназванный 22-летний мужчина перенес эпилептический приступ и чуть не задохнулся из-за искусственных серебряных зубов.
Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Cureus, жителя Висконсина доставили в больницу, где сделали рентген, показавший, что протез длиной 4 см застрял в дыхательных путях легкого.
Затем врачи срочно отправили его на бронхоскопию, чтобы удалить объект, используя гибкую трубку, введя ее в горло мужчины.
В конце концов врачи успешно удалили вставные зубы с его дыхательных путей.
Пациент пережил бронхоспазм, когда мышцы в дыхательных путях легких напряглись после операции, и получил лечение стероидами перед выпиской.
Напомним, в США женщина случайно родила от незнакомца. Тест ДНК разоблачил страшную правду.
Читайте также: