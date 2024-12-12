Серьезная эскалация и "глупое" решение Зеленского: главное из интервью Трампа журналу TIME

Новоизбранному президенту США Дональду Трампу осталось чуть больше месяца до инаугурации и официального вступления в должность. За последний месяц с тех пор, как он победил на выборах, политик сделал ряд важных заявлений, которые касались в том числе и Украины.

Особо стоит обратить внимание на последнее интервью Трампа журналу TIME, по версии которого политик стал человеком года.

Отношения с РФ

Трамп заявил, что "ладит с Россией", но для него прежде всего – интересы собственной страны.

"И я лажу с Россией. Я лажу со многими людьми, с которыми люди могут подумать, что я не в ладах, но мы добиваемся своего, потому что я – за эту страну, я не за другие страны", – сказал он.

В то же время Трамп отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с Путиным после победы на выборах.

"Я не могу тебе сказать. Это просто неуместно", – сказал политик.

Трамп против ударов в глубь РФ

Дональд Трамп выступает против того, чтобы Украина наносила удары по России американским дальнобойным оружием.

"Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы лишь усиливаем эту войну и ухудшаем ее", — отметил он.

Решение Украины бить ракетами вглубь РФ политик назвал "глупым".

"Я считаю, что сейчас самое опасное из того, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я предполагаю, президента (Байдена – Ред.), начать ракетный обстрел России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я считаю, что это глупое решение", – резко сказал Трамп.

Перестанет ли Трамп помогать Украине

Новоизбранного президента США прямо спросили, возьмется ли он защищать украинский суверенитет от России. На это он ответил уклончиво: "Этого (полномасштабного вторжения РФ – Ред.) никогда бы не было, будь я президентом. Никогда бы не произошло".

Однако журналист стоял на своем, и Трамп был вынужден ответить. Он сказал, что использует поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

"Я хочу достичь соглашения, – сказал он, – и единственный способ достичь соглашения – это не оставлять Украину".

Почему РФ вторглась в Украину – мнение Трампа

Трамп уверен, что в том, что Путин пошел на полномасштабное вторжение, виновата администрация Байдена.

"Путин никогда бы не вторгся в Украину, будь я президентом, по многим причинам. Во-первых, они (администрация Байдена – Ред.) подняли цены на нефть. Когда они подняли цену на нефть, они сделали это ситуацией получения прибыли для него (Путина – Ред.). Цену на нефть следовало снизить. Если бы это произошло, это (полномасштабное вторжение – Ред.) не началось бы только по чистым экономическим причинам. Я имею в виду, что он (Путин – Ред.) заработал много денег", – сказал политик.

Потери Украины и РФ в войне

"Недавно (интервью было записано 25 ноября этого года – ТСН.ua) у меня была встреча с группой людей из правительства, которые проинформировали меня о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц. Эти цифры ошеломляют – как россияне, так и украинцы, и итоги достаточно равны", – утверждает Трамп.

Он отметил равенство потерь с обеих сторон конфликта, хотя, по его словам, Украина и РФ это отрицают.

"Количество мертвых молодых солдат, лежащих на полях повсюду, поражает. Это безумие, то, что происходит. Это безумие", – эмоционально сказал Трамп.

Дональд Трамп убежден, что, учитывая количество людей, которые гибнут на поле боя, завершение войны выгодно для обеих сторон.

Роль Северной Кореи в войне против Украины

Новоизбранный президент продолжил уверять, что он хорошо ладит со всеми в мире, поэтому уверен, что ему удастся договориться с диктатором Ким Чен Ыном.

"Когда вмешивается Северная Корея – это еще один элемент, который является очень усложняющим фактором. И я знаю Ким Чен Ына, я очень хорошо лажу с Ким Чен Ыном. Я, пожалуй, единственный, с кем он действительно имел дело. Если подумать об этом, я единственный, с кем он когда-либо имел дело", – сказал Трамп.

Дональд Трамп и Ким Чен Ин. / Фото: Associated Press

Действительно ли будущая глава разведки Тулси Хаббард работает на Россию

Выбор избранным президентом Дональдом Трампом Тулси Хаббард на пост главы американской разведки вызвал шок в правящих кругах национальной безопасности, писали западные СМИ. Взгляды Хаббард считают "мягкими" в отношении России и Сирии. Кроме того, отмечалось, что свою позицию по отношению к РФ она формировала на основе прокремлевских изданий.

Однако сам политик не разделяет обеспокоенность журналистов и разведывательного сообщества.

Тулси Габбард / Фото: Associated Press

"Мне странно это слышать, потому что я думаю, что она действительно отличная американка. Эй, посмотрите, они сказали, что я дружил с Россией, пока они не увидели записи, а потом сказали: "Знаете, он на самом деле не такой. Он был тем, кто положил конец российскому газопроводу "Северный поток-2". Он наложил на Россию все санкции", – сказал Трамп.

Он заверил, что наблюдал за Тулси Хаббард годами и убежден, что она не имеет никакого отношения к России.

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