ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
963
Время на прочтение
2 мин

"Серьезная эскалация": Румыния отреагировала на прилет российского дрона и пригрозила ответом

В МИД Румынии заявили, что Российская Федерация несет прямую ответственность за эти серьезные и безответственные действия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
В Румынии отреагировали на попадание российского БПЛА

В Румынии отреагировали на попадание российского БПЛА / © Associated Press

Румынский МИД назвал «серьезной эскалацией» со стороны РФ падение российского беспилотника на жилой многоэтажный дом в городе Галац ночью, 29 мая.

Об этом говорится в заявлении румынского МИД.

«Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации. Румыния будет принимать необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и его воздушного пространства», — отметили в МИД.

В Румынии российский дрон попал в многоэтажку — последние новости

В ночь на пятницу, 29 мая, в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В Министерстве обороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. В результате взрыва и пожара пострадали два человека, около 70 жителей эвакуировали.

После обнаружения воздушной цели в 01:19 румынские военные подняли с авиабазы Фетешть два истребителя F-16. Поддержку операции обеспечивал вертолет IAR 330 SOCAT.

По данным Минобороны Румынии, пилоты на протяжении всей миссии имели разрешение на поражение цели. Румынские военные не уничтожили российский дрон, залетевший в воздушное пространство страны, поскольку в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».

Румыния также сообщила государствам-членам ЕС, союзникам по НАТО и генеральному секретарю Альянса об обстоятельствах падения российского дрона и обратилась с просьбой принять меры «для ускорения передачи Румынии возможностей борьбы с беспилотниками».

В то же время, это не первый случай, когда последствия российских атак ощущаются на румынской территории.

25 апреля в Галаке обнаружили обломки беспилотников со взрывчаткой после очередной атаки РФ вблизи границы с Румынией.

Тогда пострадали несколько объектов, а румынский МИД вызвал российского посла для дачи объяснений.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
963
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie