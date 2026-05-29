"Серьезная эскалация": Румыния отреагировала на прилет российского дрона и пригрозила ответом

В Румынии отреагировали на попадание российского БПЛА / © Associated Press

Румынский МИД назвал «серьезной эскалацией» со стороны РФ падение российского беспилотника на жилой многоэтажный дом в городе Галац ночью, 29 мая.

Об этом говорится в заявлении румынского МИД.

«Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации. Румыния будет принимать необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и его воздушного пространства», — отметили в МИД.

В Румынии российский дрон попал в многоэтажку — последние новости

В ночь на пятницу, 29 мая, в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. В Министерстве обороны Румынии заявили, что речь идет о российском беспилотнике. В результате взрыва и пожара пострадали два человека, около 70 жителей эвакуировали.

После обнаружения воздушной цели в 01:19 румынские военные подняли с авиабазы Фетешть два истребителя F-16. Поддержку операции обеспечивал вертолет IAR 330 SOCAT.

По данным Минобороны Румынии, пилоты на протяжении всей миссии имели разрешение на поражение цели. Румынские военные не уничтожили российский дрон, залетевший в воздушное пространство страны, поскольку в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».

Румыния также сообщила государствам-членам ЕС, союзникам по НАТО и генеральному секретарю Альянса об обстоятельствах падения российского дрона и обратилась с просьбой принять меры «для ускорения передачи Румынии возможностей борьбы с беспилотниками».

В то же время, это не первый случай, когда последствия российских атак ощущаются на румынской территории.

25 апреля в Галаке обнаружили обломки беспилотников со взрывчаткой после очередной атаки РФ вблизи границы с Румынией.

Тогда пострадали несколько объектов, а румынский МИД вызвал российского посла для дачи объяснений.

