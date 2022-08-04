"Серьезная проблема, касающаяся национальной безопасности": в воды Японии упали пять крылатых ракет, запущенных Китаем

Китайские баллистические ракеты, выпущенные во время военных учений рядом с Тайванем, упали в воды Японии.

В воды Японии упали пять баллистических ракет, запущенных Китаем во время военных учений у Тайваня. Из-за чего правительство Японии выразило дипломатический протест китайскому правительству.

Об этом пишет информационное агентство Kyodo.

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Как сообщается, недавно Китай анонсировал большие военные учения, которые стали условным "ответом" на визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай во время учений выпустил пять баллистических ракет. Попали они в японские воды.

"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", – отметил министр обороны Японии Нобуо Киси.

Японское правительство взволновано ситуацией и заявляет о дипломатическом протесте китайскому правительству.

Напомним, что украинские войска продвигают свою стратегическую инициативу оккупантам.

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