Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Серьезная проблема, касающаяся национальной безопасности": в воды Японии упали пять крылатых ракет, запущенных Китаем

Дата публикации
Просмотры
2218
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Серьезная проблема, касающаяся национальной безопасности": в воды Японии упали пять крылатых ракет, запущенных Китаем

Фото: Associated Press

Китайские баллистические ракеты, выпущенные во время военных учений рядом с Тайванем, упали в воды Японии.

В воды Японии упали пять баллистических ракет, запущенных Китаем во время военных учений у Тайваня. Из-за чего правительство Японии выразило дипломатический протест китайскому правительству.

Об этом пишет информационное агентство Kyodo.

Как сообщается, недавно Китай анонсировал большие военные учения, которые стали условным "ответом" на визит в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай во время учений выпустил пять баллистических ракет. Попали они в японские воды.

"Это серьезная проблема, которая касается национальной безопасности нашей страны и безопасности людей", – отметил министр обороны Японии Нобуо Киси.

Японское правительство взволновано ситуацией и заявляет о дипломатическом протесте китайскому правительству.

Напомним, что украинские войска продвигают свою стратегическую инициативу оккупантам.

Читайте также:

Какая в Украине сейчас ситуация с кредитами

Какая в Украине сейчас ситуация с кредитами
Следующая публикация